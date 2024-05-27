Стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области на востоке Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Поврежден (…) инфраструктурный объект», — написал он в понедельник, 27 мая.

Лысак добавил, что помимо инфраструктурного объекта оказались повреждены энергетическое оборудование и линии электропередачи. При этом он не уточнил, где находились данные объекты.

В воскресенье, 27 мая, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по складу украинской армии в Днепропетровской области. В пораженном объекте войсковой части 3024 в районе города Павлограда могли находиться тактические ракеты ATACMS, переданные Киеву в рамках военной помощи.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в центре города произошел взрыв. По его словам, инцидент произошел в промзоне Холодногорского района.