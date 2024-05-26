В Днепропетровской области сообщили об ударе по складу ВСУ с ракетами ATACMS

РИА: в Днепропетровской области нанесен удар по складу ВСУ с ракетами ATACMS

В Днепропетровской области российские войска нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам собеседника агентства, в пораженном объекте в районе города Павлоград могли находиться тактические ракеты ATACMS, переданные Вашингтоном в рамках военной помощи. «Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком"», — сказал он.