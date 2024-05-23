В США показали карту России. На ней отметили зону для возможных ударов ракетами ATACMS

В Конгрессе США показали карту РФ с возможной зоной поражения ракетами ATACMS

Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол во время слушаний показал карту России с зоной, которую могут поразить американские дальнобойные ракеты ATACMS, ранее переданные Украине.

По словам Маккола, в непосредственной близости к украинской границе российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды, которые потом используются для атак на Украину. Он также отметил, что по этой территории сейчас нельзя бить американским оружием.

Администрация ограничила использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и открыть ответный огонь по России Майкл Маккол конгрессмен

В связи с этим конгрессмен поинтересовался у госсекретаря Энтони Блинкена, пересмотрит ли он политику, запрещающую Киеву наносить удары по российской территории. Тот, в свою очередь, отметил, что подобные решения должны принимать украинские власти.

Майкл Маккол. Фото: Reuters

«Они [украинцы] не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредит Украине», — заключил Маккол.

В Госдуме ответили на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал коллег из Соединенных Штатов. Он назвал показ карты России с зоной, которую могут накрыть ракеты ATACMS, сумасшествием. Шеремет подчеркнул, что у Москвы имеется гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора.

Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора, на каком бы континенте он ни находился Михаил Шеремет депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности

Парламентарий считает, что здравомыслящим гражданам США следовало бы отправить на «свалку истории» подобных невменяемых политиков, пытающихся окунуть мир в хаос войны, тем самым лишив будущего, прежде всего, свою страну.

Фото: Andrew Dickson / U.S. Army / AP

США тайно поставили ракеты ATACMS Украине

24 апреля стало известно, что США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

Источники The New York Times уточнили, что таким образом Киев получил более 100 ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России. Решение о передаче боеприпасов принял президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В мае глава Пентагона Ллойд Остин оценил объем будущих поставок ракет ATACMS на Украину. По его словам, Вашингтон передаст Киеву столько ракет, сколько сможет.