Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 21 мая 2024Бывший СССР

В «Укрэнерго» допустили более масштабные отключения света летом

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: отключений света летом будет намного больше
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отключений света на Украине летом будет намного больше. Об этом заявил генеральный директор корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью YouTube-каналу «Украинской правды».

Кудрицкий прокомментировал продолжающиеся аварийные отключения электроэнергии на Украине. Он отметил, что отключений электроэнергии станет значительно больше в случае жаркого лета и ударов по объектам критической инфраструктуры.

«Я бы хотел порадовать и сказать, что это не так, но это было бы неправдой», — подчеркнул глава «Укрэнерго». Он добавил, что выработка электроэнергии будет значительно снижена из-за плановых работ на украинских АЭС. Кудрицкий также назвал удары ВС России по украинской энергоинфраструктуре главным риском для системы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о важности справедливых отключений света в стране. Он подчеркнул, что украинская энергосистема не справляется с объемами потребления даже с помощью импорта.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      В Конгрессе США назвали Зеленского диктатором из-за отмены выборов

      Мощная турбулентность покалечила десятки пассажиров летевшего в Азию самолета

      Домохозяйкам назвали способ очистить микроволновку без химии

      Британский генерал признал неспособность отразить удар российских ракет

      «Положенец» и сотрудник российской колонии попали под следствие по делу об АУЕ

      В здании Конгресса США нашли кокаин

      Старший сын Кадырова второй раз за полгода стал министром

      Свиные сердца пересадили людям с мертвым мозгом

      В «Укрэнерго» допустили более масштабные отключения света летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше