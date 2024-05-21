В «Укрэнерго» допустили более масштабные отключения света летом

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: отключений света летом будет намного больше

Отключений света на Украине летом будет намного больше. Об этом заявил генеральный директор корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью YouTube-каналу «Украинской правды».

Кудрицкий прокомментировал продолжающиеся аварийные отключения электроэнергии на Украине. Он отметил, что отключений электроэнергии станет значительно больше в случае жаркого лета и ударов по объектам критической инфраструктуры.

«Я бы хотел порадовать и сказать, что это не так, но это было бы неправдой», — подчеркнул глава «Укрэнерго». Он добавил, что выработка электроэнергии будет значительно снижена из-за плановых работ на украинских АЭС. Кудрицкий также назвал удары ВС России по украинской энергоинфраструктуре главным риском для системы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о важности справедливых отключений света в стране. Он подчеркнул, что украинская энергосистема не справляется с объемами потребления даже с помощью импорта.