На Украине начнут справедливо отключать свет

Премьер Украины Шмыгаль: важно, чтобы отключения света были справедливыми

Для украинского правительства важно, чтобы отключения света в стране были справедливыми. Об этом заявил премьер-министр Украины в своем Telegram-канале.

Шмыгаль поручил Министерству энергетики Украины и государственной корпорации «Укрэнерго» разработать проект постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он подчеркнул, что украинская энергосистема не справляется с объемами потребления даже с помощью импорта электроэнергии.

«Важно, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными», — подчеркнул украинский премьер. Он также призвал создать перечень критически важных объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении.

Ранее украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на Госстат страны сообщило о существенном росте цен на электроэнергию. При этом тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались прежними.