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10:02, 20 мая 2024Бывший СССР

На Украине существенно выросли цены на электроэнергию

На Украине цены на электроэнергию выросли почти на 70 процентов за год
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

На Украине выросли цены на коммунальные услуги, в частности электроэнергия подорожала почти на 70 процентов. О существенном росте ее стоимости пишет украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на Госстат страны.

Отмечается, что с апреля 2023 года по апрель 2024 года в целом тарифы выросли на 12,9 процента, а электроэнергия стала дороже на 69,7 процента. При этом тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались прежними.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко сообщил, что российские войска ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, Украина столкнется с дефицитом электроэнергии.

В мае Кучеренко также предупреждал, что цены на электроэнергию для украинского населения повысят в 1,5 раза с 1 июня 2024 года.

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      Кристина Есикова
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