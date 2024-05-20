На Украине заявили об уничтожении Россией 90 процентов тепловых энергомощностей

ВС России уничтожили 90 процентов тепловых энергомощностей на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка».

Он предупредил, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии. В связи с этим, по словам депутата, украинцам придется готовиться к тому, что отключения света будут происходить в течение долгого времени. «Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот», — заявил он.

Кучеренко признал, что Украина не сможет быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак ВС РФ.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что удары России по энергообъектам Украины лишили республику энергомощностей, которые задействованы в обеспечении военно-промышленного комплекса (ВПК) и содержании ВСУ.