В ДНР назвали последствия ударов России по Украине

Кимаковский заявил, что Украина лишилась энергомощностей для обеспечения ВСУ

Удары России по энергообъектам Украины лишили республику энергомощностей, которые задействованы в обеспечении военно-промышленного комплекса (ВПК) и содержании Вооруженных сил страны (ВСУ). Такие последствия назвал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, цитирует РИА Новости.

По его словам, как правило, энергетические объекты уничтожаются, чтобы сократить количество электроэнергии, которую Украина может использовать для производства или ремонта военной техники, а также расквартирования подразделений. Кроме того, Кимаковский подчеркнул, что российские войска не обстреливают украинские объекты энергетики, обеспечивающие гражданское население.

В ходе атак на энергомощности или систему распределения учитываются потребности жителей и другие факторы, уточнил он. Советник главы ДНР отметил, что были нанесены точечные удары по энергетическим объектам Украины, использующимся для поддержки ВПК.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине нанесли массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, Запорожской областях.