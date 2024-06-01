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08:53, 1 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

Федоров: объект энергетики поврежден в подконтрольном Киеву Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Украине части Запорожской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава региональной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

По его словам, была массированная атака. Это привело к разрушениям, однако пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 1 июня, российские войска ударили по энергетическим объектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на субботу, 1 июня, прогремела серия взрывов. В городе работала система противовоздушной обороны. После сообщений о взрывах движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было приостановлено.

Напомним, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

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      Марина Совина
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