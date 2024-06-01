В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 1 июня прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на субботу, 1 июня, прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, есть сведения о ракетном ударе. Кроме того, в городе работала система противовоздушной обороны.

Патрульная полиция Запорожской области приостановила автомобильное движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было приостановлено движение. Дорогу перекрывали на фоне сообщений о взрывах в Запорожье.

28 мая Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении аэропорта подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожья. Как пояснили в ведомстве, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по зданию терминала аэропорта.