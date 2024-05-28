На Украине сообщили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Генпрокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожья. Об этом заявили в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Как отметили в ведомстве, в субботу, 25 мая, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье. «Разрушено здание терминала аэропорта», — сообщили в прокуратуре.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов при этом рассказал, что повреждено здание, в котором украинские войска хранили оружие и боеприпасы. После начала спецоперации (СВО) аэропорт не использовался гражданской авиацией.

В апреле российская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, которым пользовались ВСУ.