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18:49, 1 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

Подполье: ВС России нанесли удар по аэропорту в Кривом Роге

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, которым предположительно пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения представителей российского подполья, передает РИА Новости.

«По аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность Военно-воздушные силы Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», — приводятся в публикации слова подпольщиков.

Сообщается, что удар был нанесен 1 апреля в 16:45 по московскому времени.

Ранее о взрывах также рассказали в Харькове. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, удары были нанесены как по городу, так и по области.

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      Глеб Палехов
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