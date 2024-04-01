Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщило издание «Общественное».

Удары по городу и области подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российская армия уничтожила стратегически важный мост в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Утверждается, что мост был разбит ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БЛА группировки «Восток».