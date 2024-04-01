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11:18, 1 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщило издание «Общественное».

Удары по городу и области подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российская армия уничтожила стратегически важный мост в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Утверждается, что мост был разбит ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БЛА группировки «Восток».

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      Алевтина Запольская
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