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10:38, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье уничтожен важный для ВСУ мост

ВС России уничтожили стратегически важный для ВСУ мост в Гуляйполе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Войска группировки «Восток» и 11-й воздушной армии Вооруженных сил (ВС) России уничтожили стратегически важный для ВСУ мост в подконтрольном Украине Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В сообщении опубликованы фото и видео последствий удара по объекту. На кадрах видно разрушение одного из крайних пролетов моста.

«Данный автомобильный мост уничтожен ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БЛА группировки "Восток"», — говорится в сообщении. Отмечается, что удар по объекту затруднит поставки боеприпасов частям ВСУ на передовой и ротацию украинских солдат.

Ранее ВС России уничтожили десятки солдат ВСУ и наемников «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена в России) ракетными ударами по Харькову. Отмечается, что ракетный удар был также нанесен по Харьковскому национальному институту Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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      Алевтина Запольская
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