Подполье: ВС России серией ударов по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ракетных ударов по Харькову и уничтожили десятки солдат украинской армии, а также наемников «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена в России). Об этом в разговоре с РИА Новости рассказали представители российского подполья.

«В ночь на 28 марта подпольем в Харькове и области была зафиксирована серия ударов по военным объектам (...) Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих — в их числе боевики РДК, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракетный удар был также нанесен по Харьковскому национальному институту Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По информации подпольщиков, в одном из корпусов университета были размещены иностранные специалисты, прибывшие на Украину для консультации и обучения летчиков.

В подполье добавили, что ударом по военной части А1453 в Харьковской области была также уничтожена другая группа наемников РДК, которые готовились к совершению диверсии на территории Белгородской области.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об участии российских партизанов в уничтожении артиллерийской установки ВСУ. По его словам, подпольщики передали координаты боевой машины.