На Украине рассказали о состоянии Днепрогэс

На Украине рассказали о том, что Днепрогэс находится в критическом состоянии

На Украине заявили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

Начало событий в новости На Украине заявили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

На Украине рассказали о том, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС (Днепрогэс) находится в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации подконтрольной Украине Запорожской области Иван Федоров.

Ранее Федоров рассказал о том, что в подконтрольной Украине части Запорожской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. По его словам, была массированная атака. Это привело к разрушениям, однако пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 1 июня, российские войска ударили по энергетическим объектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.