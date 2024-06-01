Футболист Роналду разрыдался после поражения «Аль-Насра» в финале Кубка короля

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду расплакался после поражения команды в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». Трансляция велась на Okko.

Встреча прошла в Джидде и завершилась победой «Аль-Хиляля» в послематчевой серии пенальти со счетом 5:4. Основное время закончилось вничью — 1:1. После матча Роналду лег на газон и разрыдался, после чего партнеры по команде и сотрудники клуба начали его утешать.

Таким образом, это седьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в клуб. Команда выиграла один трофей — клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.