ПМЭФ инкогнито посетят итальянские бизнесмены

Глава GIM Unimpresa Торрембини: ПМЭФ инкогнито посетят 15 бизнесменов из Италии

Итальянские бизнесмены в 2024 году инкогнито посетят Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

По его словам, предприниматели из Италии предпочитают не афишировать свое присутствие на мероприятии в России. «Встречи проводят инкогнито», — объяснил глава организации. Торрембини добавил, что в состав делегации войдут 15 человек, они приедут в РФ, чтобы «позондировать почву на предмет установления контактов» с российскими коллегами.

Президент GIM Unimpresa рассказал, что в 2023 году представители итальянского бизнеса принимали участие в работе ПМЭФ, но неофициально.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Его посетят 17,1 тысячи участников, а также 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий. По словам советника президента России, ответственного секретаря Форума Антона Кобякова, сейчас можно с уверенностью сказать о том, что период восстановления деловой активности закончен, а интерес к ПМЭФ как площадке для международной деловой коммуникации продолжает расти.