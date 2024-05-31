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13:25, 31 мая 2024Экономика

Названо число участников ПМЭФ-2024

В ПМЭФ-2024 примут участие представители 136 стран и территорий

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 5-8 июня 2024 года, приедут 17,1 тысячи участников, а также 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий, рассказал советник президента России, ответственный секретарь Форума Антон Кобяков.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что период восстановления деловой активности закончен и мы находимся в фазе роста. Показатели 2019 года превышены, и это говорит о том, что форум как инструмент коммуникации востребован мировым деловым сообществом, и интерес к нему продолжает расти», — приводит его слова пресс-служба фонда «Росконгресс».

Главная тема ПМЭФ в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Его деловая программа состоит из четырех тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства». Запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1000 модераторов и спикеров.

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      Дмитрий Воронин
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