Анонсировано выступление Путина на ПМЭФ

РИА Новости: Путин планирует выступить на ПМЭФ 7 июня

Президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Выступление главы государства анонсировали журналисты РИА Новости из кремлевского пула в Telegram-канале.

«7 [июня] будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят, приедет (...) Ли Цян, премьер-министр, главный гость будет Китая», — подтвердил информацию глава КПРФ Геннадий Зюганов.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Проведут форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», участие в нем уже подтвердили Китай и Иран. Мероприятие также могут посетить делегации Алжира и Южно-Африканской Республики.

Россия, помимо этого, направила приглашение афганскому движению «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) принять участие в ПМЭФ. В тот же день спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что представители российского внешнеполитического ведомства и Минюста России доложили Путину о возможности исключить движение «Талибан» из числа запрещенных в стране организаций.

В 2023 году ПМЭФ начался в Петербурге 14 июня. 16 июня с речью выступил Путин. Президент затронул экономические вопросы, порассуждал о демилитаризации и денацификации Украины, о ходе специальной военной операции и других темах.