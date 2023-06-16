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15:00, 16 июня 2023Россия

Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Как ранее рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в ходе выступления глава государства даст оценку экономике страны и очертит ее основные перспективы. По его словам, речь Путина может быть «весьма и весьма» объемной.

ПМЭФ начался 14 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Всего запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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    Игорь Дмитров
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