Президент России Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Как ранее рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в ходе выступления глава государства даст оценку экономике страны и очертит ее основные перспективы. По его словам, речь Путина может быть «весьма и весьма» объемной.

ПМЭФ начался 14 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Всего запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).