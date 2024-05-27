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11:03, 27 мая 2024Мир

В МИД прокомментировали исключение талибов из числа террористов

Кабулов: Путину доложили о возможности исключить «Талибан» из числа запрещенных

Фото: Reuters

Представители Министерства иностранных дел и Минюста России доложили российскому президенту Владимиру Путину о возможности исключить афганское движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) из числа запрещенных в стране организаций. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

[Исключение "Талибана" из списка запрещенных] обязательно. Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России»,— заявил высокопоставленный дипломат.

В декабре 2023 года стало известно, что правительство Казахстана приняло решение исключить радикальное движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «о возможности проработки подобного вопроса». Он добавил, что Москва поддерживает контакты с талибами. «Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

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      Виктория Кондратьева
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