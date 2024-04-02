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15:21, 2 апреля 2024Мир

Песков высказался об исключении талибов из списка террористов

Песков: позиция РФ по исключению талибов из террористов будет после проработки

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва объявит о своей позиции относительно исключения организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористов после завершения проработки данного вопроса. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте мы дождемся завершения проработки [вопроса об исключении талибов из списка террористов], а потом будем уже говорить о позиции [России]», — отметил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Москва поддерживает контакты с талибами. «Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане», — рассказал он.

Ранее Песков сказал, что не располагает информацией об участии Афганистана в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, однако Москва ведет диалог с организацией «Талибан» для решения насущных вопросов.

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      Лина Пивоварова
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