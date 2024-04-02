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13:21, 2 апреля 2024Мир

Песков заявил об отсутствии информации по участию талибов в форуме в Казани

Песков: в Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Кремле не располагают информацией об участии Афганистана в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, однако Москва ведет диалог с организацией «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) для решения насущных вопросов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что это фактор страны, которая находится рядом с нами. Так или иначе, мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся», — заявил он.

Песков также подчеркнул, что для России важны контакты с талибами, так как они являются фактической властью в Афганистане.

Представители талибов и ранее принимали участие в данном форуме в Казани. В частности, в 2023 году исполняющий обязанности главы министерства торговли временного правительства Афганистана Нуреддин Азизи выступил на мусульманском форуме «Россия — Исламский мир» в Казани.

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      Максим Габриелян
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