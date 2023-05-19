Талибы выступили на мусульманском форуме в России

Член сформированного талибами правительства выступил на мусульманском форуме в Казани

Член сформированного талибами (Талибан — запрещенная в России террористическая организация) правительства выступил на мусульманском форуме «Россия — Исламский мир» в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в мероприятии принял участие исполняющий обязанности главы министерства торговли временного правительства Афганистана Нуреддин Азизи.

Позже директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов рассказал ТАСС, что члены делегации талибов не входят в санкционный список совбеза ООН.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года в результате вывода войск США и союзников. Их правительство до сих пор не признала большая часть международного сообщества, однако талибы регулярно посещают Москву. В марте 2022 года Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана». Он стал временным поверенным в делах Афганистана в России.

«Талибан» упразднил министерство по делам женщин и ввел обязательное соблюдение графика намаза в стране. В Афганистане действуют запреты на прослушивание музыки, курение и совместное проведение времени мужчинами и женщинами в отелях и ресторанах.