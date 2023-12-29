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08:19, 29 декабря 2023Мир

Казахстан собрался исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Смадияров: Казахстан решил исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство Казахстана приняло решение исключить радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных в стране организаций. Об этом рассказал официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, передает Kazinform.

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН», — сообщил Смадияров. Он напомнил, что движение не входит в список организаций, признанных террористическими СБ ООН.

Ранее появилась информация, что исламисты готовят покушение на принца Гарри. Намерения экстремистов связали с его службой в составе контингента британской армии в Афганистане и его участия в операциях против боевиков «Талибана».

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      Александра Синицына
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