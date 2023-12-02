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19:37, 2 декабря 2023Мир

Стало известно о планах исламистов совершить покушение на принца Гарри

Исламисты готовят покушение на принца Гарри в отместку за службу в Афганистане

Фото: Brian Snyder / Reuters

Исламисты планируют покушение на младшего сына короля Карла III — герцога Сассекского принца Гарри. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах Германии сообщает портал Focus.

Отмечается, что намерения экстремистов связаны со службой Гарри в составе контингента британской армии в Афганистане и его участия в операциях против боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее принц Гарри признался, что во время службы в Афганистане в 2012 году участвовал в вертолетной атаке на позиции «Талибана» в качестве стрелка. По его словам, судя по записи, сделанной видеокамерой на оружии, ему удалось ликвидировать по меньшей мере 25 боевиков.

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      Глеб Бажуткин
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