Принц Гарри признался в убийствах на военной службе в Афганистане
Герцог Сассекский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января.
«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», — приводит вещатель цитату из книги принца.
Ранее принц Гарри рассказал о том, как на него повлияла служба в армии. Он заявил, что 10 лет, проведенных в рядах британской армии, дали ему опыт, которого нет ни одного из других членов королевской семьи.
Принц Гарри служил в армии с 2005-го по 2015 год и вышел в отставку в звании майора. Он принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в 2008 и 2012 годах.