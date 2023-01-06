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08:55, 6 января 2023Из жизни

Принц Гарри признался в убийствах на военной службе в Афганистане

Sky News: принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог Сассекский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», — приводит вещатель цитату из книги принца.

Ранее принц Гарри рассказал о том, как на него повлияла служба в армии. Он заявил, что 10 лет, проведенных в рядах британской армии, дали ему опыт, которого нет ни одного из других членов королевской семьи.

Принц Гарри служил в армии с 2005-го по 2015 год и вышел в отставку в звании майора. Он принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в 2008 и 2012 годах.

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Марина Совина
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