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16:41, 8 декабря 2022Забота о себе

Принц Гарри рассказал о быстром взрослении на войне

Принц Гарри: 10 лет в армии дали мне опыт, которого нет у других членов королевской семьи

Кадр: сериал Harry & Meghan

В третьем эпизоде сериала Harry & Meghan, премьера которого состоялась 8 декабря, герцог Сассекский принц Гарри рассказал о том, как на него повлияла служба в армии.

Принц Гарри заявил, что 10 лет, проведенных в рядах британской армии, дали ему опыт, которого нет ни одного из других членов королевской семьи. «Две командировки в Афганистан, пилотирование вертолета "Апач" — в такой обстановке взросление происходит быстро. Господи, я дважды на войне был», — сказал сын Карла III.

Он добавил, что многие встреченные во время службы люди стали его друзьями на всю жизнь и второй семьей.

Принц Гарри служил в армии с 2005-го по 2015 год и вышел в отставку в звании майора. Он принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в 2008 и 2012 годах.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл получили награду «Пульс надежды» Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди. Она была присуждена герцогу и герцогини Сассекским «за борьбу с расизмом в королевской семье».

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Никита Савин
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