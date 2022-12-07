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19:30, 7 декабря 2022Из жизни

Принц Гарри с супругой получили премию за борьбу с расизмом в королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл получили в США премию за борьбу с расизмом в королевской семье

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Церемония вручения премии «Пульс надежды» Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди, лауреатами которой стали герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, прошла в США 6 ноября. Об этом сообщает Daily Mail.

Сын Карла III с супругой получили премию «за борьбу с расизмом в королевской семье», что вызвало скандал в Великобритании. Во время мероприятия, состоявшегося в Нью-Йорке, принц Гарри и Меган Маркл пообещали, что «их борьба с угнетением только началась». Дочь Роберта Кеннеди Керри заявила, что герцог и герцогиня Сассекские проявили «невероятную смелость», поднимая вопросы расовой справедливости, а также отметила их деятельность в области борьбы с психическими заболеваниями.

Меган Маркл рассказала гостям мероприятия, что, когда являлась старшим членом королевской семьи, боролась с суицидальными мыслями из-за нападок, в том числе и расистского характера. Она отметила, что решение не уходить из жизни «далось ей нелегко».

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В книге Кристофера Андерсона «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» утверждается, что членом королевской семьи, который обидел Меган Маркл своим расизмом, оказался принц Чарльз, будущий король Карл III. В книге процитирован разговор Чарльза и его супруги Камиллы, который, по сведениям Андерсона, произошел после помолвки Гарри и Меган в ноябре 2017 года. «Интересно, как будут выглядеть их дети?» — якобы полюбопытствовал Чарльз. «Совершенно великолепно, в этом я уверена», — ответила Камилла. «Я имею в виду, какой у их детей будет цвет кожи», — объяснил Чарльз, намекая на то, что мать Меган Маркл была чернокожей.

Вручение герцогу и герцогини Сассекским премии «Пульс надежды» вызвало неоднозначную реакцию в Великобритании. В частности, политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов. «Это смехотворная награда для Меган и Гарри и позорное нападение на Британскую монархию», — написал он.

Принц Гарри и Меган Маркл получили премию за два дня до премьеры на видеосервисе Netflix сериала Harry & Meghan. В трейлере эксперты по королевской семье рассказали о «войне против Меган Маркл», которая была развязана после ее свадьбы с принцем Гарри. Один из участников фильма заявил, что дело было в ненависти и расе, а принц назвал происходившее тогда грязной игрой.

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Никита Савин
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