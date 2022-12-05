В новом трейлере сериала принца Гарри рассказали о «войне против Меган Маркл»

Эксперты рассказали о войне против Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри

Видеосервис Netflix выпустил новый трейлер документального сериала Harry & Meghan, снятого при непосредственном участии герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Ролик появился на официальном YouТube-канале компании.

В трейлере эксперты по королевской семье рассказали о «войне против Меган Маркл», которая была развязана после ее свадьбы с принцем Гарри. Один из участников фильма заявил, что дело было в ненависти и расе, а принц назвал происходившее тогда грязной игрой.

Также в трейлере упоминаются боль и страдания женщин, которые входили в королевскую семью. В этот момент на экране демонстрируются кадры с матерью принца Гарри принцессой Уэльской Дианой. Кроме того, герцог Сассекский говорит, что был в ужасе и не хотел, чтобы история повторилась. В завершение ролика принц Гарри заявил: «Мы знаем всю правду».

Документальный сериал Harry & Meghan выйдет 8 декабря. Ожидается, что в нем Гарри и Меган расскажут о тайной жизни Букингемского дворца и объяснят, почему они решили отказаться от своих обязанностей и покинуть Великобританию. Британские таблоиды заранее называют сериал скандальным и сравнивают со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.

Предыдущий трейлер сериала вышел 1 декабря. «Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями, — говорит Гарри в ролике. — Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы защитить свою семью».