Короля призвали лишить титулов Гарри и Меган из-за премии за борьбу с расизмом

The Mirror: эксперт призвал лишить Гарри и Меган титулов из-за антирасистской премии

Британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека. Об этом сообщает The Mirror.

Гардинер — эксперт по внешней политике, который когда-то был помощником экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, высказал такое мнение после того, как принц Гарри и Меган Маркл стали лауреатами престижной антирасистской премии имени сенатора Роберта Ф. Кеннеди «Пульс надежды» за борьбу со структурным расизмом в королевской семье. Он призвал короля лишить их королевских титулов быстро и решительно, так как счел получение ими награды оскорблением для монархии.

«Это смехотворная награда для Меган и Гарри и позорное нападение на Британскую монархию», — написал Гардинер.

В свою очередь племянница экс-президента США Джона Ф. Кеннеди Керри Кеннеди, которая будет вести награждение, заявила, что пара повела себя храбро, зная, что в результате будет подвергнута остракизму. «Они пришли в старейшую институцию Великобритании и заявили, что там поступают неправильно, что нельзя иметь в институции структурный расизм. Не многие бы осмелились ставить под вопрос структуру власти, которой обладают их коллеги, семья и общество. Это то, что сделали Меган Маркл и принц Гарри», — заявила Кеннеди.

В книге Кристофера Андерсона «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» утверждается, что членом королевской семьи, который обидел Меган Маркл своим расизмом, оказался принц Чарльз. В книге процитирован разговор Чарльза и его супруги Камиллы, который, по сведениям Андерсона, произошел после помолвки Гарри и Меган в ноябре 2017 года. «Интересно, как будут выглядеть их дети?» — якобы полюбопытствовал Чарльз. «Совершенно великолепно, в этом я уверена», — ответила Камилла. «Я имею в виду, какой у их детей будет цвет кожи», — объяснил Чарльз, намекая на то, что мать Меган Маркл была чернокожей.

Ранее сообщалось, что название книги мемуаров герцога Сассекского, принца Гарри, которая должна появиться в продаже 10 января 2023 года, испугало королевскую семью. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний».