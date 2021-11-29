Расистский комментарий принца Чарльза обидел принца Гарри и Меган Маркл

Членом королевской семьи, который обидел Меган Маркл своим расизмом, оказался принц Чарльз. Так утверждается в книге Кристофера Андерсона «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган», которая выходит 30 ноября.

Издание The Guardian процитировало приведенный в книге разговор Чарльза и его супруги Камиллы, который, по сведениям Андерсона, произошел после помолвки Гарри и Меган в ноябре 2017 года. «Интересно, как будут выглядеть их дети?» — якобы полюбопытствовал Чарльз. «Совершенно великолепно, в этом я уверена», — ответила Камилла. «Я имею в виду, какой у их детей будет цвет кожи», — объяснил Чарльз, намекая на то, что мать Меган Маркл была чернокожей.

Принц Гарри упоминал этот инцидент в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Он рассказал, что некоторые представители королевской семьи проявляли беспокойство из-за цвета кожи его будущего сына, но не стал уточнять, о ком именно идет речь. Позднее Уинфри заявила, что цвет кожи ребенка Гарри заботил не королеву Елизавету II и не ее мужа принца Филиппа. Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предполагала, что расистский комментарий могла сделать дочь королевы принцесса Анна.

Представители принца Чарльза опровергли утверждение Кристофера Андерсона. «Это выдумка, не заслуживающая дальнейших комментариев», — говорится в заявлении Кларенс-Хауса.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. В беседе с телеведущей Опрой Уинфри Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что она и Гарри лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном. Спустя день Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что затронутые в интервью проблемы, особенно связанные с расизмом, вызывают озабоченность королевской семьи.