Назван предполагаемый главный обидчик Меган Маркл в королевской семье

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) предположила, что принцесса Анна была тем самым членом королевской семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме в скандальном интервью Опре Уинфри. Имя обидчика она назвала в своем подкасте Chatting With Lady C, запись которого выложена на YouTube.

Королевский биограф предположила, что пара неправильно интерпретировала слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. Кэмпбелл подчеркнула, что принцесса всегда была против брака Гарри с Меган Маркл, так как считала, что избранница принца не уважает британские традиции и из-за своего происхождения и характера не сможет хорошо исполнять обязанности старшего члена королевской семьи. Принцесса Анна, по ее словам, понимала, что подобный союз нанесет урон репутации королевской семьи, что негативно скажется и на отпрыске пары.

По мнению Кэмпбелл, Гарри передал слова родственницы жене, и та решила, что под словами о происхождении она имеет в виду цвет кожи. «Мы говорим о людях, которые выискивают оскорбления там, где их, очевидно, нет», — подчеркнула королевский биограф.

В начале марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Однако пара отказалась назвать имя этого человека, чтобы не нанести слишком большой урон как его репутации, так и репутации всей королевской семьи.