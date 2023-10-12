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16:37, 12 октября 2023Мир

В США назвали Путина более зрелым лидером по сравнению с Байденом

Риттер: слова Путина о Ближнем Востоке показали его политическую зрелость

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что слова президента России Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке стали разоблачением провала политики американского лидера Джо Байдена.

На встрече с премьер-министром Ирака, которая прошла 11 октября, Путин отметил, что обострение конфликта между Палестиной и Израилем стало ярким примером провальной политики Вашингтона, так как он отошел от международных инструментов по урегулированию проблем в регионе.

По словам Риттера, если бы Байден придерживался тех же взглядов, что и Путин в ближневосточном вопросе, то проблему удалось бы решить. Экс-разведчик считает, что российский лидер правильно оценивает ситуацию в регионе, что говорит о его зрелости как политика.

Ранее газета The Washington Post указала, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Владимиром Путиным свидетельствует о провальной политике администрации Байдена в отношении КНДР.

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    Варвара Кошечкина
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