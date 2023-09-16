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05:20, 16 сентября 2023Мир

В США указали на провал политики Байдена в отношении КНДР

WP: саммит Путина и Ким Чен Ына показал провал политики США в отношении КНДР

Фото: Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена проводит провальную политику в отношении КНДР, о чем свидетельствует встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает газета The Washington Post.

«Последствия "политики невзаимодействия" администрации Байдена с Пхеньяном, проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке», — говорится в статье.

По мнению автора, встреча лидеров двух стран показывает провал политики американского президента в отношении КНДР. Отмечается, что на фоне непростых отношений США и Северной Кореи Байден не стремится делать шаги для улучшения ситуации из-за низких шансов на их успех. К тому же, неудача в данном вопросе может негативно сказаться на итогах грядущих президентских выборах, в которых он намерен участвовать, подчеркивает издание.

Также газета указывает на то, что США стремятся убедить КНДР отказаться от ядерного оружия путем угроз в то время, как в Восточной Азии идет гонка вооружений.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что возможные совместные военно-морские учения России и Северной Кореи не сдержат проводимые в регионе совместные учения США, Японии и Южной Кореи.

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    Марина Совина
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