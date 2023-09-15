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13:18, 15 сентября 2023Мир

В США прокомментировали возможные совместные учения России и КНДР

Пентагон: возможные совместные учения РФ и КНДР не сдержат учения США в регионе

Фото: KCNA / Reuters

Возможные совместные военно-морские учения России и Северной Кореи не сдержат проводимые в регионе совместные учения США, Японии и Южной Кореи. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«Я не могу сказать, какие у них намерения относительно совместных военных учений с точки зрения послания нам. Я не думаю, что это сдерживает любые учения, в которых мы будем участвовать, с Республикой Корея или Японией или любые трехсторонние учения», — заявила представитель оборонного ведомства.

Сингх также добавила, что совместные действия Москвы и Пхеньяна не способны повлиять на успехи США в отношениях со своими партнерами в регионе, так как три стороны обязались взаимодействовать и поддерживать друг друга.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу лично предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР. По данным агентства Bloomberg, с соответствующим предложением глава российского оборонного ведомства выступил во время своего июльского визита в Пхеньян. На данный момент неизвестно, принял ли Ким Чен Ын это предложение.

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    Максим Габриелян
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