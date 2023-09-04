Россия предложила провести военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем

Bloomberg: Шойгу предложил провести военно-морские учения России, КНР и КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу лично предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, с соответствующим предложением глава российского оборонного ведомства выступил во время своего июльского визита в Пхеньян. На данный момент неизвестно, принял ли Ким это предложение. В случае их проведения они станут первыми крупномасштабными учениями для КНДР со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

«Хотя трехсторонние учения усилят обеспокоенность США, Южной Кореи и Японии, фактические последствия таких учений будут ограничены, поскольку Северная Корея имеет небольшой прибрежный флот, который меркнет по сравнению с флотами России и Китая», — отметил агентству старший научный сотрудник Института политических исследований Асан Го Мен Хен.

Ранее в США признали бессилие перед попытками отвадить Северную Корею от России. По мнению обозревателя Newsweek Дэниэля Депетриса, Вашингтон обеспокоен ростом уровня военно-технического сотрудничества двух стран, но сейчас у Вашингтона больше не осталось никаких рычагов давления на Пхеньян.