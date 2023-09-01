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18:55, 1 сентября 2023Мир

В США признали бессилие перед попытками отвадить Северную Корею от России

Newsweek: у США не осталось рычагов, чтобы отвадить Северную Корею от России
СюжетСанкции против России:

Фото: KCNA / Reuters

Вашингтон обеспокоен ростом уровня военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи, но сейчас у США больше не осталось никаких рычагов давления на Пхеньян, чтобы отвадить его от сотрудничества с Москвой. К такому выводу пришел обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис.

«К сожалению для США, [Белый дом] мало что может сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию. Из-за десятилетий враждебных отношений с Пхеньяном рычаги влияния США на Северную Корею крайне ограниченны. Вашингтон остается со знакомым и изношенным инструментом в своем арсенале внешнеполитических средств: экономическими санкциями», — подытожил аналитик.

Вместе с тем Депетрис отмечает, что Северная Корея уже давно приспособилась к постоянным санкциям, поэтому нынешние действия США являются попыткой «заткнуть пожарный гидрант лейкопластырем». «Как бы нам ни хотелось убеждать себя в обратном, США оказались не всемогущи», — резюмировал колумнист.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал о планах Вашингтона ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и КНДР. Он также добавил, что США собираются вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам.

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    Виктория Кондратьева
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