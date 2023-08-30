В США заявили о возможных санкциях из-за сотрудничества России и Северной Кореи

Белый дом: США могут ввести санкции из-за роста сотрудничества России и КНДР

В США заявили о возможных планах ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

"Согласно нашей информации, переговоры по поставкам вооружений между Россией и КНДР серьезно продвинулись. Москва хочет получить от Пхеньяна сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу, а также значительный объем военных средств", — сообщил Кирби.

Он также добавил, что США будут вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам и пресекут все попытки получения военных средств у других стран.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и КНДР. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, США особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок Москвы и Пхеньяна в сфере ракетных технологий.