В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

В КНДР назвали поставку самолетов F-16 Украине развязыванием ядерной катастрофы

В КНДР назвали поставку самолетов F-16 США Украине развязыванием ядерной катастрофы. Об этом сообщает Reuters.

Также Северная Корея заявила, что США не имеют права критиковать Москву и Пхеньян за совместное военно-техническое сотрудничество.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и КНДР. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, США особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок Москвы и Пхеньяна в сфере ракетных технологий.