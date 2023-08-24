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12:58, 24 августа 2023Мир

В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

В КНДР назвали поставку самолетов F-16 Украине развязыванием ядерной катастрофы

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В КНДР назвали поставку самолетов F-16 США Украине развязыванием ядерной катастрофы. Об этом сообщает Reuters.

Также Северная Корея заявила, что США не имеют права критиковать Москву и Пхеньян за совместное военно-техническое сотрудничество.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и КНДР. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, США особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок Москвы и Пхеньяна в сфере ракетных технологий.

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    Максим Габриелян
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