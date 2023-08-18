В Белом доме выразили озабоченность в связи с сотрудничеством России и КНДР

Советник президента США Салливан: Вашингтон обеспокоен сотрудничеством РФ и КНДР

Вашингтон выражает озабоченность насчет военно-технического сотрудничества России и КНДР, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Его цитирует агентство Reuters.

В Белом доме особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок РФ и Северной Кореи в сфере ракетных технологий, подчеркнул чиновник. По его словам, американская разведка внимательно следит за ходом и развитием сотрудничества Москвы и Пхеньяна, отрицающего любые «оружейные сделки» с российской стороной.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, комментируя визит в Северную Корею министра обороны России Сергея Шойгу, заявил, что США «без колебаний» введут санкции против КНДР и России, когда это будет необходимо.