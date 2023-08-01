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08:32, 1 августа 2023Мир

В США оценили возможность ввести санкции против России и КНДР после визита Шойгу

Госдеп: США введут санкции против КНДР и России, когда это будет необходимо

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США, не колеблясь, введут санкции против КНДР и России, когда это будет необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, оценив визит в республику министра обороны России Сергея Шойгу, передает агентство Yonhap.

«Конечно, не было похоже, что министр обороны [Сергей] Шойгу был в Северной Корее в отпуске», — отметил представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что Вашингтон в прошлом уже вводил санкции против Пхеньяна и против лиц, помогающих России. «Мы без колебаний будем делать это в будущем», — заключил Миллер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе визита российской делегации в Северную Корею министр обороны Сергей Шойгу якобы договаривался с властями КНДР о поставках вооружения для продолжения боевых действий России на Украине.

«Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только его можно найти... Мы видим это как в Северной Корее, так и в Иране, который предоставил России множество беспилотников», — заключил он.

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    Виктория Кондратьева
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