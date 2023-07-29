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17:29, 29 июля 2023Мир

В США назвали цель поездки Шойгу в Северную Корею

Блинкен назвал одной из целей поездки Шойгу в КНДР обеспечение поставок оружия

Фото: Tupou Vaipulu / Reuters

В ходе визита российской делегации в Северную Корею министр обороны Сергей Шойгу договаривался с властями КНДР о поставках вооружения для продолжения военных действий России на Украине. Такую цель поездки Шойгу назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Американский чиновник заявил, что сомневается в том, что глава Минобороны поехал в Северную Корею в отпуск. Он добавил, что сейчас Россия пытается найти союзников, которые могли бы предоставить ей оружие, поэтому и организовала визит в КНДР.

«Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только его можно найти... Мы видим это как в Северной Корее, так и в Иране, который предоставил России множество беспилотников», — заключил он.

В России же акцентируют внимание на том, что поездка прошла в дружественной обстановке, а делегация участвовала в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания корейской войны.

Шойгу также провел встречи с северокорейским коллегой Кан Сун Намом и с главой КНДР Ким Чен Ыном. Последнему, как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, министр передал послание от президента России Владимира Путина. О результатах встреч и переговоров в скором времени должно рассказать Минобороны.

Мария Грушко
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