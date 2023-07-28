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10:37, 28 июля 2023Россия

В России высказались об итогах визита Шойгу в Северную Корею

Депутат Чепа: Запад внимательно следил за визитом Шойгу в Северную Корею

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Визит министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян прошел в дружественной обстановке, сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О его итогах он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что российская делегация во время визита посетила военный парад. Кроме того, состоялись все запланированные встречи и переговоры, о результатах которых, скорее всего, в ближайшее время расскажут в Минобороны.

«Запад очень внимательно следил за этим визитом. Мы видели реакцию многих стран, несколько тревожные появились сообщения. Японцы сделали заявление, что они считают, что сегодня Северная Корея в состоянии нанести ядерный удар по Японии, и так далее», — поделился Чепа.

Ранее стало известно, что российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу возвращается на родину, чиновники уже покинули Пхеньян.

Шойгу приехал в Северную Корею вечером 25 июля. Основной заявленной целью поездки было «участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны». Министр провел встречи с Кан Сун Намом, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном. Последнему, как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, министр передал послание от президента России Владимира Путина.

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