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08:26, 28 июля 2023Мир

Северокорейские чиновники проводили Шойгу на родину

Делегация России во главе с министром обороны Шойгу покинула КНДР

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу возвращается на родину, чиновники уже покинули Пхеньян, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Шойгу проводили коллега из КНДР Кан Сун Нам и еще несколько представителей местного Минобороны, а также проводил заместитель министра иностранных дел страны Им Чхон Ир и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Российский министр обошел почетный караул корейской армии в сопровождении коллеги из КНДР. «Самолет с миссией дружбы России, внесшей значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы, поднялся в воздух при горячих проводах военнослужащих», — добавляет ЦТАК.

Шойгу приехал в Северную Корею вечером 25 июля. Основная заявленная цель поездки — «участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны». Министр провел встречи с Кан Сун Намом, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном. Последнему, как сообщало ЦТАК, министр передал послание от президента России Владимира Путина.

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    Виктория Кондратьева
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