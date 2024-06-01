Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:50, 1 июня 2024Мир

Евросоюз сообщил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в РФ

Боррель: у Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

У Евросоюза отсутствуют подтверждения поставок оружия, которые якобы осуществляет Пекин Москве. Об это в ходе саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

«Китай обязался не поставлять оружие (России — прим. "Ленты.ру"), и у нас нет доказательств того, что это происходит», — сказал он, выступая на мероприятии. При этом Боррель подчеркнул, что четкой границы между оружием и товарами двойного назначения нет.

В то же время глава евродипломатии отметил, что «проблема не только в Китае». По его словам, в военной технике РФ якобы используются детали, произведенные в США, Европе или Великобритании.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) хочет создать мировую сеть оборонных партнерств и призывает партнеров присоединиться к ней. По его мнению, европейским странам необходимо расширять систему сотрудничества в оборонной сфере из-за большого количества мировых угроз.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Угонщик танка ВСУ Лихачев рассказал о предложении польской разведки. Что спецслужба хотела от украинского бойца?

      В России появился первый в мире наземный робот-камикадзе

      Евросоюз сообщил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в РФ

      Роналду разрыдался после поражения «Аль-Насра»

      Освобожденных из украинского плена российских военных доставили в Москву

      ПМЭФ инкогнито посетят итальянские бизнесмены

      В Минобрнауки назвали главные критерии ранжирования для поступающих в вузы

      Несколько электростанций на Украине оказались серьезно повреждены

      На Украине заявили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

      Украинская энергосистема вновь оказалась под ударом. За ночь были поражены объекты инфраструктуры в пяти областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше