Евросоюз сообщил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в РФ

Боррель: у Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

У Евросоюза отсутствуют подтверждения поставок оружия, которые якобы осуществляет Пекин Москве. Об это в ходе саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

«Китай обязался не поставлять оружие (России — прим. "Ленты.ру"), и у нас нет доказательств того, что это происходит», — сказал он, выступая на мероприятии. При этом Боррель подчеркнул, что четкой границы между оружием и товарами двойного назначения нет.

В то же время глава евродипломатии отметил, что «проблема не только в Китае». По его словам, в военной технике РФ якобы используются детали, произведенные в США, Европе или Великобритании.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) хочет создать мировую сеть оборонных партнерств и призывает партнеров присоединиться к ней. По его мнению, европейским странам необходимо расширять систему сотрудничества в оборонной сфере из-за большого количества мировых угроз.