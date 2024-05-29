В ЕС захотели создать мировую оборонную сеть

Боррель: ЕС хочет создать сеть оборонных партнерств по всему миру

Европейский союз (ЕС) хочет создать мировую сеть оборонных партнерств и призывает партнеров присоединиться к ней. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

По его словам, европейским странам необходимо расширять систему сотрудничества в оборонной сфере из-за большого количества мировых угроз. «Я приглашаю всех, кто заинтересован в развитии оборонного сотрудничества с нами, так как мы хотим создать сеть оборонных партнерств по всему миру», — заявил дипломат.