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11:39, 29 мая 2024Мир

В ЕС захотели создать мировую оборонную сеть

Боррель: ЕС хочет создать сеть оборонных партнерств по всему миру
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) хочет создать мировую сеть оборонных партнерств и призывает партнеров присоединиться к ней. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

По его словам, европейским странам необходимо расширять систему сотрудничества в оборонной сфере из-за большого количества мировых угроз. «Я приглашаю всех, кто заинтересован в развитии оборонного сотрудничества с нами, так как мы хотим создать сеть оборонных партнерств по всему миру», — заявил дипломат.

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      Лина Пивоварова
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