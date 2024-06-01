Угонщик танка ВСУ Лихачев рассказал о предложении польской разведки. Что спецслужба хотела от украинского бойца?

Угнавший Т-64 боец ВСУ заявил о предложении спецслужб Польши стать шпионом

Спецслужбы Польши предлагали бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, угнавшему танк Т-64 и перешедшему на сторону России, заниматься шпионажем на территории Донбасса. Об этом он лично рассказал журналистам.

Он пояснил, что представители разведки связались с ним, когда он выехал на заработки в Польшу и устроился на мясокомбинат. При этом «знакомство» проходило через других граждан Украины.

Начали мне предлагать, чтобы я работал на их организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, так как понял, что дело «пахнет керосином»

Максим Лихачев экс-боец ВСУ

39-летний Лихачев уточнил, что его склоняли к тому, чтобы он передавал информацию из Донецкой и Луганской Народных Республик. Также разведчики интересовались местом его рождения — город Сватово в ЛНР— и фактического проживания ближайших родственников.

Несколько дней назад заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что Лихачев встречался с неназванным лицом в Польше, после чего четыре бригады ВСУ, в которых успел послужить боец, несли неоправданно высокие потери

Лихачев угнал танк ради безопасности

30 мая Лихачев описал подробности угона танка Т-64. Он объяснил, что его подразделение бросили на позицию как пушечное мясо, после чего он решился выйти на связь с российской стороной и передал свои координаты. После этого ВС РФ открыли огонь по соседним позициям ВСУ, и украинские военные в панике отступили.

Уличив момент, боец запрыгнул в танк. Это было воспринято его сослуживцами как намерение прикрыть отступающих и не вызвало подозрения. Обладая только опытом вождения трактора в деревне, Лихачев сумел завести боевую машину и доехать до указанной точки, где поднял дуло танка вверх и сдался вместе с трофеем. Он объяснил, что угнать танк было самым безопасным способом преодолеть простреливаемую зону.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что Лихачев имеет основания просить у российского командования некие льготы, например, остаться в России. При этом он выразил уверенность, что историю украинского бойца проверят следователи.

Сам бывший украинский военный призвал экс-сослуживцев развернуть оружие против властей Украины. Он указал, что именно руководство в Киеве виновно в масштабных потерях в ВСУ. «Это геноцид», — резюмировал он.