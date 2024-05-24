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13:36, 24 мая 2024Бывший СССР

Украинский военный угнал танк и перешел на сторону ВС России

В ДНР рассказали, как военный угнал танк ВСУ и перешел на сторону ВС России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский военный Максим Лихачев угнал танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перешел на сторону Российской армии. Об этом в Telegram рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Лихачев перешел на нашу сторону на донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64. Танк угнал, поскольку посчитал, что так будет безопаснее добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договоренности», — говорится в публикации.

Безсонов отметил, что Лихачев, уроженец города Сватово Луганской народной республики, с начала специальной военной операции успел послужить в четырех бригадах ВСУ. При этом, по словам чиновника, перед службой в украинской армии Лихачев встретился с неназванным лицом в Польше, а все бригады, в которых затем побывал военный, несли неоправданно высокие потери. Безсонов пообещал раскрыть связь между этими фактами в будущем.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как на сторону России перешел польский наемник. По словам политика, российские солдаты спасли раненого военного, а в плену он пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту.

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      Глеб Палехов
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